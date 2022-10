Na tribuna estudantes falam sobre a Campo Grande que querem

A presença de dois jovens estudantes que integram a Campanha Vereador Mirim na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Campo Grande marcou a passagem do Dia do Vereador, comemorado em 1º de outubro.

Isabella Bakargi, aluna do 2º ano da Escola Estadual Luisa Vidal Borges Daniel, e o escoteiro Guilherme de Oliveira Marques, utilizaram a Tribuna, para falar sobre as demandas dos jovens e a Campo Grande que desejam para o futuro. e a , que busca a conscientização dos jovens no entendimento e funcionamento do sistema legislativo.

“Desejo para Campo Grande melhores condições de infraestrutura, com mais lazer, educação e qualidade de vida, com garantia a acesso à cultura e segurança para todos os habitantes”, apontou Isabella.

Já Guilherme destacou a necessidade de mais oportunidades e segurança para a população. “Quero uma cidade com oportunidade para todos, para as pessoas da periferia. Que os jovens possam passar em uma UFMS com louvor. Onde o filho do pobre possa andar com segurança. Hoje, na nossa cidade, não temos uma segurança tão boa. Andamos, a cada esquina, temos medo”, disse.

“Fiz questão de convidá-los como um gesto de esperança. As pessoas precisam separar política de politicagem. As pessoas têm que ter orgulho de serem políticos. Amanhã vocês vão estar aqui. A política é fantástica quando está nas mãos de pessoas comprometidas. É através da política que podemos mudar o mundo”, disse o vereador Ronilço Guerreiro.