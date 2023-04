Capital terá Centro de Atendimento à criança e adolescente

A criação e a implantação do Centro de Atendimento Integrado em Campo Grande (CAI) reuniu representantes de diversas instituições no auditório do Bioparque Pantanal no 1º Encontro Interinstitucional . o evento fpoi uma iniciativa do Realizado pelo Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ). O Encontro é o início da parceria para a implantação de espaço que vai reunir, em um mesmo local, os principais programas e serviços voltados para o atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Na pauta do dia estão três importantes temas – A Criação do CAI Centro de Atendimento Integrado da Criança e ao Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência; O Protocolo e o Fluxo de Atendimento Integrado; Aspectos de Ordem Metodológica da Escuta e do Depoimento Especial.

Estiveram presentes representantes de algumas instituições, agentes políticos interessados na implantação do Centro Integrado, tais como magistrados, promotores, defensores, advogados, delegados que atuam na área da infância e da adolescência, além de chefes do Executivo e do Legislativo estaduais e municipais, secretarias estaduais e municipais de Segurança Pública, de Educação, de Saúde, Assistência Social, representante da Comissão da Infância e da Juventude da OAB, presidentes do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, dentre outros.

A juíza da infância e juventude, Katy Braun do Prado, também participou do Encontro e destacou o que a sociedade pode esperar desse trabalho. “Nós precisamos harmonizar os nossos entendimentos e compreender, ter uma base sobre essa legislação para que o trabalho possa fluir de uma maneira integrada. Assim como Campo Grande criou um modelo referencial de atendimento com a Casa da Mulher Brasileira, nós queremos que com o atendimento à criança ocorra o mesmo”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Audiência Pública na Câmara aponta 10 melhorias para rede de proteção às crianças