Gerson Claro cobra esforços para fortalecimento de rede de apoio

Durante o 1° Encontro Interinstitucional sobre o Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente de Campo Grande, realizada nesta tarde de segunda-feira (17), no Bioparque Pantanal, o presidente da Assembleia, Gerson Claro ( PP), destacou a necessidade da união de esforços para combater a violência e fortalecer a rede de apoio para as crianças.

“Precisamos envolver as famílias para que haja compromisso, responsabilidade e participação dentro da escola, para que possa acompanhar de perto os acontecimentos”, disse Gerson Claro. Segundo ele, famílias em situação de vulnerabilidade devem ser assistidas de perto, com atendimento multidisciplinar de todos os atores da rede de proteção. “Nosso objetivo é diminuir a violência e atender melhor nossas crianças e adolescentes e, fica aqui, o compromisso da nossa Casa e dos 24 deputados. Estamos todos comprometidos e, certamente, os projetos nesse sentido terão o nosso apoio”, enfatizou o presidente.

A desembargadora Elizabete Anache, da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), abriu os trabalhos, destacando o empenho de todos os atores envolvidos no atendimento às crianças e adolescentes. Segundo ela, o evento marcou o início da parceria para a implantação de espaço para reunir, em um mesmo local, os principais programas e serviços voltados para o atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, por meio de equipes multidisciplinares.

O presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da ALEMS, Rinaldo Modesto . “Não podemos permitir nossas crianças serem abusadas, serem maltratadas e não fazermos nada. Precisamos dar a segurança que as nossas crianças realmente merecem”, disse o parlamentar, parabenizando todos os entes envolvidos na criação do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência.

Também compareceram ao evento representantes de entidades ligadas ao tema e autoridades do Estado.

