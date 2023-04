Terça-feira será de tempo instável com possibilidade de tempestade em MS

A previsão do tempo para hoje (18), é de tempo instável. com possibilidade de chuva em diferentes regiões do Estado. Conforme dados da Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), a intensidade deve ser fraca e moderada, mas pode ter tempestades isoladas em algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

O avanço de uma frente fria, aliada a baixa pressão atmosférica, deve mudar o clima já na manhã de hoje. Pode ser acúmulos de chuvas significativas, principalmente na região Centro norte. Campo Grande deve ter mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Já na região Sul a mínima será entre 18/ 20°C e máxima de 23°C. Norte e Oeste ficam com 22°C (mínima) e 30C (máxima). A previsão da Cemtec é que na quinta-feira (20) a frente fria se desloque do Estado, voltando o tempo estável, com sol ao longo do dia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.