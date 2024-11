Campo Grande sedia evento com foco em conservação ambiental no Pantanal

Campo Grande será palco do workshop “Inovação Agrícola e Adaptação Climática: Boas Práticas, Conservação e Desenvolvimento Sustentável” nos dias 28 e 29 de novembro de 2024. O evento reunirá representantes de governos locais e regionais, setor privado, setor produtivo e instituições de pesquisa no Museu das Culturas Dom Bosco.

A programação terá como foco central os impactos das mudanças climáticas no agronegócio, a preservação do bioma Pantanal e estratégias para promover um desenvolvimento sustentável que atenda às demandas ambientais e sociais do Centro-Oeste brasileiro.

O workshop é uma realização do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O evento será um espaço de aprendizado e troca de experiências, explorando as interseções entre produtividade agrícola, conservação ambiental e inovação tecnológica.

A importância do Pantanal para a regulação climática

O workshop ocorre em um momento crítico de discussões climáticas, no qual o Estado do Mato Grosso do Sul, com o bioma Pantanal, destaca-se pela sua relevância estratégica para a preservação da biodiversidade e regulação climática global.

Entre os destaques da programação, estão iniciativas como as hortas urbanas de Campo Grande, um exemplo de inovação social e ambiental, e parcerias estratégicas como os programas CityFood e LLUPPA (Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares), que integram as agendas de clima e biodiversidade.

Serão realizados painéis estratégicos sobre temas como agronegócio de baixo carbono, diagnóstico do Pantanal e as oportunidades trazidas por marcos regulatórios internacionais para a transição sustentável.

“O ICLEI vem caminhando numa trajetória consistente para auxiliar governos locais, Estados e territórios brasileiros, preparando-os para o enfrentamento das consequências da Mudança do Clima e na consolidação de cidades mais resilientes e sustentáveis. Estamos presentes nas principais conferências globais. Recentemente na COP16, Fórum Urbano Mundial e G20. E nessa semana chegamos ao centro-oeste brasileiro para falar sobre inovação, boas práticas, conservação e desenvolvimento sustentável no Pantanal, bioma que exerce fundamental papel na regulação climática do planeta”, explica Rodrigo Perpétuo, Secretário Executivo do ICLEI na América do Sul.

Joseph Weiss, Cônsul-Geral Adjunto no Consulado Alemão em São Paulo, fala sobre a importância de promover práticas sustentáveis: “O ICLEI tem sua sede em Bonn, na Alemanha, mas este não é o único laço que nos conecta. A preocupação com o contexto de emergência climática e a dedicação à construção e consolidação de políticas ambientais que levem ao desenvolvimento sustentável nos aproxima ainda mais. Em um momento em que as agendas de Desenvolvimento Sustentável e Clima precisam estar cada vez mais próximas, a singularidade do Pantanal e a urgência em promover o debate sobre boas práticas e inovação no setor agrícola, nos traz à capital do Mato Grosso do Sul. Conectando representantes de governos, setores produtivos, terceiro setor e sociedade civil com o objetivo comum de fomentar ações transformadoras.”

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior, destaca a importância do evento: “A parceria de Campo Grande com o ICLEI com vistas ao fortalecimento do agronegócio é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável da nossa Capital. Temos realizado capacitações com os produtores visando ocupar espaços nos mercados nacionais e internacionais e o workshop vem ao encontro dessa meta – consolidar Campo Grande como um polo do agronegócio sustentável”.

Sobre o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade

O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 125 países, o ICLEI influencia as políticas de sustentabilidade e impulsiona a ação para emissões zero, baseado na natureza, igualitário, resiliente e circular. A rede e sua equipe de especialistas trabalham juntos aos seus associados, oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana. Atualmente, o ICLEI América do Sul conecta mais de 140 governos associados em oito países da região a este movimento global, sendo uma centena de governos locais, estaduais e territórios no Brasil.

Serviço

Data: 28 e 29 de novembro de 2024

Local: Museu das Culturas Dom Bosco. Av. Afonso Pena, 7000 – Cidade Jardim, Campo Grande – MS – Entrada pelo portão Nhandeva.

Público-alvo: Governos Locais e Regionais, Setor Privado, Setor Produtivo e Instituições de Pesquisa.

Inscrições gratuitas e limitadas. Interessados devem preencher o formulário online previamente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQ0AqItowKR0pusxlErgk7RwEVJrysPXxb03bnYm54P8gQA/viewform?usp=pp_url .

#PraTodosVerem : Na capa da matéria há uma arte com informações sobre o tema , data e local de realização do evento, bem como uma foto que mostra o pantanal sul-mato-grossense.

Com Prefeitura CG

