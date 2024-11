Sucesso de público, o espetáculo “O Vendedor de Sonhos” será apresentado em janeiro na Capital

A emocionante adaptação teatral do best-seller “O Vendedor de Sonhos”, de Augusto Cury, será apresentada em Campo Grande no dia 25 de janeiro de 2025, um sábado, às 21 horas, no Palácio Popular da Cultura.

Com mais de 300 mil espectadores em 350 apresentações pelo Brasil e exterior, a peça adapta com maestria a história de um livro que já foi traduzido para mais de 60 idiomas e também ganhou as telas do cinema.

A história acompanha Júlio César (interpretado por Mateus Carrieri), um homem à beira do suicídio salvo pelo enigmático Mestre (Milton Levy), um mendigo que o incentiva a reescrever sua trajetória. Juntos, eles se unem ao carismático Bartolomeu (Adriano Merlini) para vender sonhos e despertar a sociedade. Entretanto, o passado do Mestre ameaça abalar a missão.

O elenco conta ainda com Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco, sob a direção de Luciano Cardoso, em uma produção que emociona e provoca reflexões sobre temas delicados, como saúde mental e prevenção ao suicídio.

Ingressos e informações

Setor B:

Inteira: R$ 180,00 | Meia: R$ 90,00

Setores A, C e E:

Inteira: R$ 160,00 | Meia: R$ 80,00

Setores D e F:

Inteira: R$ 140,00 | Meia: R$ 70,00

Pontos de venda:

Stand Comper Jardim dos Estados (ao lado de O Boticário)

Atendimento: Segunda a sábado, das 13h às 19h

Informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp)

Compra on-line: www.pedrosilvapromocoes.com.br