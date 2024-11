Mulher é presa por estupro de vulnerável em Bonito

Na manhã desta segunda-feira (25), o DEPCA (Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente) realizou um Mandado de Prisão por Estupro de Vulnerável em desfavor de uma mulher (32 anos) na cidade de Bonito. A sentença foi julgada em 12 anos, inicialmente em regime fechado.

A Operação HAGNOS, é coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ainda na segunda-feira, diversas ações foram realizadas na Capital e no interior do Estado, com fiscalizações em pontos vulneráveis, atendimento de denúncias e cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e/ou Prisão.

Os esforços continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.

Com Polícia Civil MS

