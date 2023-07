Campo Grande registra redução de 80% nos casos notificados de dengue

Os casos notificados de dengue tiveram uma redução de mais de 80% em Campo Grande, considerando o comparativo entre os dois últimos meses do ano. Apesar do resultado positivo, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) alerta para a importância da manutenção das medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite a Zika e a Chikungunya.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Gerência Técnica de Endemias, ligada a Coordenadoria Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no mês de maio foram notificados 2.605 casos de dengue no município.

Em junho, foram 464 notificações, o que representa uma queda de aproximadamente 82%. Algumas notificações pendentes ainda devem ser lançadas, no entanto, não deverá haver alteração significativa em relação ao quantitativo total.

Conforme o boletim, durante todo o ano (01 de janeiro a 05 julho), foram notificados 13.391 casos e quatro óbitos por dengue em Campo Grande. No mesmo período, foram notificados 52 casos de Zika e 109 de Chikungunya.

