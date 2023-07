Senai oferece ensaio fotográfico profissional para divulgar negócios locais

Com os celulares, a fotografia está ao alcance das mãos, nas imagens produzidas, de alta qualidade e que comuniquem exatamente o que o cliente quer, pode ser determinantes na divulgação de um produto. Para ajudar a profissionalizar os negócios regionais, o IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Eficiência Operacional – Senai Empresa oferece serviço de fotografias com profissional capacitado e em estúdio equipado.

De acordo com a consultora do Senai, Priscila Pimenta, a necessidade de melhorar a imagem dos negócios foi verificada junto às empresas do vestuário participantes do projeto Inova Moda Digital (IMD), iniciativa da instituição voltado para o aperfeiçoamento dos processos produtivos.

“A ideia inicial é dar ênfase na aparência profissional e expor melhor os produtos, isso ajuda a construir confiança e credibilidade em relação à marca e aos produtos que é oferecido. Em um ambiente competitivo, informações claras reduzem as dúvidas sobre os produtos, aumentando assim, as chances de conversão. Portanto, investir tempo e esforço em melhorar as fotos pode resultar em um retorno positivo sobre o investimento”, explica a consultora.

Os empresários Sidney Mathias e Junior Nantes administram, há quatro anos, duas lojas de roupas, a Alka Style e a Malibu, em Campo Grande. A primeira é voltada para venda de camisetas, e a outra focada em estilo mais despojado de roupas.

Participando das consultorias do IMD, a dupla percebeu que precisava melhorar em aspecto de imagem. “Notamos a necessidade de tornar o produto mais comercial. Além disso, não contrataríamos esse serviço sem a ajuda do Senai. Antes, éramos meio desligados. Trabalhávamos com fotos mais informais”, relatou Sidney. Segundo ele, a expectativa é repaginar os catálogos de vendas encaminhados aos clientes e as redes sociais das marcas, para dar mais visibilidade aos produtos e aumentar as vendas.

