Casos de dengue apresentam diminuição no mês de junho na Capital

Campo Grande tem registrado redução significativa nos casos de dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a Zika e chikungunya. A Prefeitura Municipal divulgou, nesta quarta-feira (28), um gráfico demonstrando que a partir do mês de abril houve uma leve redução no número de casos de dengue.

Comparando os meses de abril e maio, a redução foi quase 40%, saindo de 3.587 para 2.430 casos. Até o momento, no mês de junho, foram notificados apenas 399 casos da doença, o que demostra que a queda no número de casos deve se manter. Os números deste mês ainda não estão consolidados.

Em março deste ano, Campo Grande chegou a registrar 3.701 notificações por dengue, o que colocou a Capital em situação de epidemia. Passados três meses, as ações que foram executadas já demostram os resultados com a queda significativa no número de casos da doença.

Apesar dos dados positivos, é necessário que as ações continuem sendo intensificadas. Hoje, oito bairros de Campo Grande ainda apresentam alta incidência da doença, sendo classificados com risco muito alto. São eles: Caiobá, Los Angeles, Nova Campo Grande, Noroeste, Núcleo Industrial, Popular, Rita Vieira e Tijuca.

Nestas localidades, os trabalhos estão sendo intensificados com a realização de ações programadas, com o objetivo de reduzir os índices.

