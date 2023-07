Blitz Educativas em Dourados promovem a campanha “Velocidade Segura”

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), deu início a uma série de Blitz Educativas em pontos estratégicos da cidade, com a campanha ‘Velocidade Segura’. As atividades, que acontecerão durante todo o mês de julho, contam com a parceria da Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), visando conscientizar a população sobre os limites de velocidade estabelecidos nas vias da cidade.

A campanha tem como objetivo principal reeducar os usuários do trânsito, buscando a redução do número de acidentes e óbitos, garantindo a segurança de todos os envolvidos. A coordenadora de Educação no Trânsito da Agetran, Miriam Hubner, destaca que a conscientização e a mudança de comportamento são essenciais para a redução dos sinistros no trânsito.

“Com a campanha ‘Velocidade Segura’, vamos trabalhar a conscientização e a mudança de comportamento para reduzir os acidentes no trânsito. É importante lembrar que os aparelhos de fiscalização não multam, mas sim os nossos comportamentos”, ressalta Hubner.

Confira abaixo os locais e as datas das blitz educativas da campanha ‘Velocidade Segura’:

– 06/07/23 – Período Matutino

08:30 horas – Avenida Marcelino Pires – Frente da Rodoviária

– 10/07/23 – Período Vespertino

15:00 horas – Rua Hayel Bom Facker/Adroaldo Pizzini (rotatória Praça Pedro Rigotti)

– 13/07/23 – Período Matutino

08:30 horas – Avenida Marcelino Pires – Praça Antônio João

– 18/07/23 – Período Vespertino

15:00 horas – Avenida Marcelino Pires – Praça do Cinquentenário

– 25/07/23 – Período Matutino – DIA DO MOTORISTA:

08:30 horas – Avenida Marcelino Pires – Frente da Rodoviária

– 27/07/23 – Período Matutino – DIA DO MOTOCICLISTA

08:30 horas – Rua Hayel Bom Facker/Adroaldo Pizzini (rotatória Praça Pedro Rigotti)

– 28/07/23 – Período Matutino

08:30 horas – Rua Joaquim Teixeira Alves/Silas Soares Leite (fundo da rodoviária)

Objetivo

As blitz educativas da campanha ‘Velocidade Segura’ pretendem não apenas fiscalizar, mas também educar os condutores, conscientizando-os sobre a importância de respeitar os limites de velocidade e agir de forma responsável no trânsito. Essas ações coordenadas entre a Prefeitura, Polícia Militar, Guarda Municipal e Detran buscam promover uma cultura de segurança viária, onde cada indivíduo é responsável por garantir a integridade de si mesmo e dos demais usuários das vias públicas.

Durante as blitz educativas, serão realizadas abordagens aos condutores, com a distribuição de materiais informativos e orientações sobre a importância de respeitar os limites de velocidade estabelecidos. Além disso, serão abordados outros aspectos fundamentais para um trânsito seguro, como o uso correto dos equipamentos de segurança, respeito à sinalização e a importância de manter uma conduta responsável ao volante.

A conscientização e a mudança de comportamento são elementos-chave para a construção de um trânsito mais seguro e harmonioso. A campanha ‘Velocidade Segura’ em Dourados visa promover essa transformação, reforçando a ideia de que a segurança no trânsito depende de cada um de nós. Respeitar os limites de velocidade não é apenas uma questão de cumprir a lei, mas também de preservar vidas e evitar acidentes graves.

A população de Dourados é convidada a participar ativamente dessa campanha, conscientizando-se sobre a importância de uma direção responsável e respeitosa. Ao adotar uma postura consciente no trânsito, cada indivíduo contribui para a construção de um ambiente mais seguro e tranquilo para todos.

As blitz educativas da campanha ‘Velocidade Segura’ representam um importante passo para promover uma mudança de cultura e comportamento no trânsito de Dourados. A conscientização, aliada à fiscalização e às ações educativas, contribui para a construção de um trânsito mais seguro e humano, onde cada vida importa e cada condutor é parte fundamental dessa transformação.

Com Informações da Prefeitura de Dourados

