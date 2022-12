Campo Grande registra queda de granizo às vésperas do Natal

Neste sábado (24), véspera do Natal, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou Campo Grande e a maioria das cidades de Mato Grosso do Sul em alerta de tempestade com precipitação de 30 a 50 mm (milímetros) por dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Segundo o boletim meteorológico, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta, emitido na manhã deste sábado, termina amanhã, às 9h.

Nos bairros de Campo Grande alguns moradores já registraram o início das tempestades, no bairro Universitária 2 próximo a (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a professora Louise Jaqueline da Silva Oviedo, de 37 anos se surpreendeu com uma queda repentina de granizo “A chuva com granizo começou por volta de 15 horas e durou uns três minutos”, comentou.

Outros bairros

Chove forte também nos Bairros Parati, Centro Oeste e Piratininga. “A chuva chegou de uma vez, o tempo já estava fechado faz horas e ventou bastante também, parece que vamos passar o natal com muita chuva”, comentou o professor, Eduardo Lopes, 22 anos, morador do Piratininga.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas atingem praticamente todas as regiões do Estado neste domingo (25) com destaque no centro-norte (Coxim, Camapuã), sul (Dourados) e sudoeste (Porto Murtinho) de MS.

Para ajudar prevenir a acidentes, o instituto também deu algumas algumas dicas para evitar transtornos em caso de tempestade: em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda), evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).