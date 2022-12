Vídeo: Mulher morre atropelada por motociclista sem CNH em Jardim

Com informações da repórter Mariely Barros

Eliete Nunes Arruda, 27, morreu na tarde deste sábado (24), após ter sido atingida por uma motocicleta Honda que perdeu o controle na Avenida Duque de Caxias, em Jardim, a aproximadamente 193 quilômetros de Campo Grande. Ela era moradora do município de Guia Lopes da Laguna.

Segundo Jardim MS News, a vítima aguardava no canteiro junto com sua filha e o marido para atravessar a via. Em seguida, o motociclista perde o controle da moto, avança o meio fio e acaba atingido Eliete, sendo arremessada junto com a moto.

Conduzida ao hospital Marechal Rondon pelo corpo de bombeiros, a jovem não resistiu e morreu. Imagem de câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Ela era moradora de Guia Lopes da Laguna.

Já o condutor da moto não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e foi levado para a delegacia de polícia da cidade, enquanto a Polícia Civil e a Perícia colheram mais informações no local do acidente.