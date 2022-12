Mulher morre atacada por enxame de abelhas em Dourados

Luciana Costa Dias, 47, morreu na noite desta sexta-feira (23), depois de ser atacada por um enxame de abelhas no residencial Greenville, em Dourados a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados Informa, a mulher e o marido, José Ferreira, seguiam de carro quando o enxame invadiu o veículo. José perdeu o controle da direção e bateu no poste, mas ficou dentro do carro. Luciana saiu do veículo, mas devido ao grande número de ferroadas ela caiu no chão.

Acionado por moradores, o Corpo de Bombeiros foi ao local e ao constatar a gravidade do caso, pediu ajuda ao Samu (Serviço Móvel de Urgência). Os socorristas interceptaram a viatura do Bombeiro na MS-156, perto do viaduto do DOF, e levaram a mulher para o Hospital da Vida.

Luciana teria tido um choque anafilático, reação que ocorre segundos ou minutos depois da exposição a um alérgeno. Já o homem foi para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pelos bombeiros e segue internado.