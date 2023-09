Campo Grande ocupa a 15º como produtor agrícola no país

Levantamento da PAM (Produção Agrícola Municipal) 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), coloca Campo Grande entre os 15 municípios do país com maiores valores de produção agrícola no Brasil. Entre 2021 a 2022, a área plantada no município aumentou 2,45% e de valor de produção 9,06%. MS ocupa a sétima posição entre os Estados brasileiros.

A soja foi responsável por R$ 879 milhões do valor bruto da produção local, o que representa 3,55% da produção estadual. O milho vem na sequência, com R$ 400 milhões do valor bruto da produção, algo de 2,37% da produção estadual. Dos produtos que se destacam estão abacaxi (R$ 3,225 milhões), algodão (R$ 23 milhões) e mandioca (R$ 11,4 milhões), banana (R$ 3,484 milhões) e limão (R$ 869 mil).

O Estado vizinho, Mato Grosso, reúne 6 dos 10 municípios que registraram os maiores valores de produção agrícola no Brasil, pelo quarto ano consecutivo. Sorriso (a 397 quilômetros de Cuiabá), ficou com a liderança nacional. O valor da produção agrícola do município chegou a R$ 11,5 bilhões, em 2022. O montante representa uma alta nominal (sem considerar a inflação) de 15,2% em relação a 2021. A segunda posição foi ocupada por Campo Novo do Parecis (a 401 quilômetros de Cuiabá). A produção agrícola local alcançou R$ 8,2 bilhões em 2022, um avanço de 7,9%. Campo Novo do Parecis estava em quarto lugar no ranking de 2021. No ano passado, a terceira posição ficou com Sapezal (a 508 quilômetros de Cuiabá). A produção agrícola do município somou R$ 8 bilhões.

Recorde brasileiro

De acordo com a pesquisa referente a 2022, o valor da produção agrícola do Brasil voltou a bater recorde. A receita total alcançou R$ 830,1 bilhões, o que representa uma alta nominal de 11,8% ante 2021. A série histórica reúne dados a partir de 1974, mas o Plano Real só entrou em vigor em 1994. Segundo o IBGE, os preços dos produtos agrícolas nacionais permaneceram em patamares elevados no ano passado, o que ajuda a entender o novo recorde.

