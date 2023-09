Cinco jogos movimentam o Campeonato Estadual Sub-15 neste final de semana

Hoje (16), teremos cinco jogos pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense sub–15. Os confrontos estão marcados para acontecer nas cidades de Coxim, Campo Grande e Dourados.

O primeiro jogo da rodada é pelo grupo C: Aefa x Ceart no Estádio Douradão, em Dourados. No mesmo horário, às 13h, tem Ubiratan x Águia Negra, no Estádio da Leda. O outro confronto será entre União ABC x Grêmio Santo Antônio no Estádio Olho do Furacão,pelo grupo B.

Fechando os confrontos de sábado, às 15h, teremos no Estádio Olho do Furacão, D9 x Ícaro, pela chave F.. Já em Coxim, no Estádio André Borges, Coxim enfrenta o Cefac/Esquerdinha, pelo grupo B.

Já no domingo, Operário e MS Fênix se enfrentam no Estádio Estrela do Sul, às 13h. Logo após, Vitória e Náutico encerram a rodada do Estadual sub-15.

