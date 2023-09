Estadual de boxe começa neste final de semana com 15 academias no Guanandizão

Aproximadamente 15 academias representarão nove municípios na 20ª edição do Campeonato Estadual de Boxe, em Campo Grande. As competições serão realizadas no ginásio Avelino dos Reis (Guanandização), neste final de semana.

Conforme informações da Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul (FDBMS) campeões nacionais, como Davi Britto (CTT/Moreninhas), Valdeir Célio (Vila Popular), Cristian Caceres (Aton Fight), Monica Damásio (Aton Fight), Murilo Alves (CTT) e Vinicius Jamaika (Ponta Porã), já confirmaram presença no evento. Eles são atletas da Seleção do Estado e com conquistas nacionais.

O evento começou na manhã de hoje, das 9h30 e a 2ª sessão está marcada para acontecer às 18h. Já no domingo, se encerra a competição com a entrega das medalhas aos vencedores.

A entrada para o evento será 3kg de alimento não perecível. Também pode adquirir ingressos nas academias participantes no valor simbólico R$15,00 para as três sessões, ou seja R$5,00 por sessão.

