Campo Grande desponta em desenvolvimento sustentável no Centro-Oeste

Campo Grande foi reconhecida com nota acima da média do Centro-Oeste na ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU) e na análise de ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance, em português: governança ambiental, social e corporativa), demostrando, mais uma vez, que a Capital é o lugar ideal para se viver.

O levantamento, do Centro de Liderança Pública, analisou 31 municípios localizados nos três Estados da região Centro-Oeste: 17 em Goiás, 5 no Mato Grosso do Sul e 9 no Mato Grosso. A nota média ODS para a região Centro-Oeste é de 54,84 e a nota média ESG é de 52,52. Campo Grande obteve 67,98 em ODS e 70,52 em ESG.

As notas médias regionais foram menores que as notas médias gerais. No entanto, observa-se que cerca de 35,4% dos municípios da região, que corresponde a 11 municípios, possuem uma nota maior que a nota média ODS e ESG. Campo Grande está em primeiro lugar entre os 11 municípios citados. Em uma comparação mais geral, é possível ainda observar que a nota média dos municípios, em grande parte, não sofreu alterações significativas em relação à análise de 2022 para a realizada em 2023. A nota média de performance dos ODS para os municípios em 2022 foi de 58,7 enquanto em 2023, a nota média ODS está em 59,2.

De acordo com o levantamento, os maiores desafios, no ano de 2023, para os 410 municípios analisados, em relação aos ODS, permanecem sendo quanto ao desempenho nos indicadores, que contribuem para as notas do ODS 10 – Redução das Desigualdades e do ODS 8 – Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico. Campo Grande também sai na frente na nota ESG. Dos doze municípios melhor avaliados na região Centro-Oeste, a Capital do Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar e saiu da 137º posição, em 2021, para a 111ª em 2022 e 108ª neste ano, entre os 410 municípios avaliados. Na análise ESG, a dimensão de maior nota média entre os municípios da região Centro-Oeste é a de Governança.

Este quesito, inclusive, é o que possui a melhor performance média entre os municípios. A nota média para essa dimensão é de 61,9, sendo que 53,9% dos municípios (221) possuem uma nota maior que 62,0. Em relação à avaliação da dimensão ambiental, a nota média é um pouco menor que a de governança: 59,4, demonstrando uma alteração no cenário comparativo ao ano de 2022, em que a dimensão ambiental apresentava a nota mais expressiva. Entre as três dimensões, a dimensão social é a que apresenta a menor nota média entre os municípios avaliados: 52,5, sendo que apenas 34,8% (143) dos municípios possuem uma nota maior que 62,0 para essa dimensão.

Por – Inez Nazira

