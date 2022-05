Campanha para arrecadar agasalhos para os pets começou na Capital

Esta semana começou a 2ª edição da “Campanha do Agasalho Animal – Eles também sentem frio”, que tem o intuito de arrecadar agasalhos para os pets, aliás, eles também sentem frio. As doações podem ser entregues até o dia 31 de agosto na Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), e também nas demais secretarias e órgãos municipais, em caixas sinalizadas da campanha.

A ação tem por objetivo atender às necessidades dos cães e gatos que se encontram vulneráveis, principalmente no período de inverno.

Quem tiver interesse em participar da Campanha poderá doar os seguintes itens: cobertores, caminhas, casinhas, roupinhas, tapetes, toalhas, ração e utensílios para os pets

“Com as doações, vamos ajudar os animais que estejam em vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, conscientizar a população campo-grandense sobre a importância dos cuidados com os animais”, destaca a subsecretária da Subea, Ana Cristina Camargo.

Os artigos da Campanha serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social que sejam tutores de cães e/ou gatos; famílias que já são atendidas pelos projetos sociais do município; protetores independentes cadastrados no CadÚnico e ONGs cadastradas no Combea (Conselho Municipal do Bem-Estar Animal).

Mais de 70 animais foram beneficiados na 1ª Campanha do Agasalho Animal, que arrecadou pelo menos 200 itens.

