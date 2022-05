Uniderp e Unic abrem inscrições para vestibular de inverno no curso de medicina

Estão abertas as inscrições para os vestibulares do curso de graduação em Medicina nas instituições da Kroton Med do Centro-Oeste. A prova é para o ingresso no segundo semestre de 2022 nas instituições Uniderp, em Campo Grande (MS), e Unic, em Cuiabá (MT) e vão até o dia 05 de junho.

No vestibular unificado, é possível concorrer às vagas oferecidas apenas pela Uniderp, ou pela Unic, ou optar por concorrer em ambas as universidades, simultaneamente. Os processos seletivos são constituídos de quatro provas objetivas e uma prova de redação e realizados pela empresa Strix. Confira o cronograma das provas.

Interessados em se inscrever devem devem pagar taxa de R$ 400, para concorrer, simultaneamente, às vagas nas duas instituições; R$250,00, para concorrer às vagas na Unic ou Uniderp, individualmente.

As provas acontecem no 11 de junho de 2022e o resultado programado para 17 de junho. Os aprovados podem fazer a matrículo dos dias 20 a 24 nde junho.

Confira aqui o editaldoprocesso seletivo: Edital completo e inscrições

Provas online

As provas serão realizadas de forma online em plataformas disponibilizadas pela empresa Strix, nos dias e horários estabelecidos nos editais. Para isso, o candidato terá que dispor de um computador (desktop ou notebook) com câmera e microfone integrados e em perfeito funcionamento; link de internet com, pelo menos, 10 MB. Sistema operacional Windows 8.1 ou superior e MacOs Mojave 10.14.6 ou superior. Equipamentos Linux e ChromeBook, por incompatibilidade técnica com o sistema, não serão permitidos, navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox – em versão atualizada.

Uma plataforma será disponibilizada pela Strix, já que toda a avaliação será gravada, assim como as comunicações entre a equipe responsável pela aplicação e os candidatos, com monitoramento da tela do computador e reconhecimento facial do candidato, que não poderá se desconectar da plataforma de realização das provas, sob pena de ser considerado desistente e ser eliminado do processo seletivo.

Mais detalhes sobre os requisitos técnicos para a realização da prova, bem como sobre os testes a serem realizados podem ser encontrados nos editais dos vestibulares.

Medicina na KrotonMed

Os cursos de Medicina da Unic e Uniderp irão completar 25 anos e 21 anos de existência, respectivamente, em fevereiro e março de 2022, respectivamente. O modelo pedagógico da empresa se fundamenta na aprendizagem baseada em problematização e as disciplinas da estrutura curricular são conteúdos e contextos que visam a aquisição de conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos para a prática profissional.

Sobre a KrotonMed

A KrotonMed é a unidade de negócio da Kroton voltada para a Medicina. Criada em 2021, a KrotonMed possui mais de 3 mil alunos matriculados no curso de Medicina em 6 instituições de ensino superior: Unic, no Mato Grosso; Uniderp, no Mato Grosso do Sul; Unime Lauro de Freitas e Pitágoras Eunápolis, na Bahia; e Pitágoras Codó e Bacabal, no Maranhão. A KrotonMed possui mais de 7 mil alunos em cursos de Saúde Presencial, mais de 18 mil alunos em outros cursos presenciais de alto valor agregado.

Os cursos recebem investimentos constantes para aprimoramento da infraestrutura, que inclui laboratórios e ferramentas que utilizam as mais avançadas tecnologias voltadas ao ensino da Medicina. As instituições possuem parceria com clínicas e hospitais que atendem a população, possibilitando ao aluno acesso a um alto nível de educação que reúne teoria e prática e uma preparação eficiente para sua inserção no mercado de trabalho.