Campanha Mosquito Zero chega a região do Prosa

Cerca de 200 agentes de combate às endemias da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Sesau (CCEV) estarão mobilizados nos próximos dez dias e atuarão na inspeção de casas e terrenos baldios na 4ª etapa da campanha de combate ao Aedes aegypti – Operação Mosquito Zero, na Região Urbana do Prosa. Além do recolhimento e eliminação de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito e orientação dos moradores em relação as medidas de prevenção.

“Esse trabalho é muito importante, pois atuamos de maneira pontual e efetiva na eliminação de potenciais criadouros do mosquito, reduzindo assim os índices de proliferação e, consequentemente, o número de casos. É importante lembrar que é preciso que cada um faça a sua parte, somente assim poderemos vencer a guerra contra o Aedes aegypti”. É o que destaca o secretário municipal de Saúde Dr. Sandro Benites sobre a importância do trabalho preventivo e da participação da população no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti -transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Nas três etapas já realizadas nas regiões Segredo, Anhaduizinho e Bandeira, foram inspecionados 25.817 imóveis, 14.725 depósitos recolhidos e 819 focos eliminados. A previsão é de que a campanha Operação Mosquito Zero se estenda até o final do mês de fevereiro de 2023, contemplando as sete regiões urbanas do Município. A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados. A Operação Mosquito zero é realizada em Campo Grande desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue.

Leia mais: Operação Mosquito Zero chega a 3ª etapa na região do Bandeira