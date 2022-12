Operação Mosquito Zero chega a 3ª etapa na região do Bandeira

A terceira etapa da campanha “Mosquito Zero”, começou nesta quinta-feira (15), desta vez na região urbana do Bandeira, em Campo Grande. As ações devem ser realizadas pelos próximos 10 dias por todos os bairros da região, com mais de 200 agentes mobilizadas.

Haverá dois pontos de descarte para recebimento de de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito, o primeiro na rua Camaçari, entre as ruas Oeiras e Aroazes, na Moreninha II e o segundo ponto será na rua Mandacaru entre as ruas Samburá e Mururé, na Moreninha III. O mutirão tem o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da Dengue, Zika, Chykungunia entre outras arboviroses.

A abertura do “Dia D” de mobilização, que inaugurou o início da nova etapa da campanha, foi realizada no Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninha III. De acordo com o novo secretária municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, é muito importante a parceria e o engajamento de toda a sociedade no enfrentamento e combate ao mosquito transmissor da Dengue.

“É de fundamental importância que tenhamos a parceria do Poder Público com a sociedade para que a gente possa combater o mosquito e evitar que a gente venha a sofrer novas epidemias. É necessário que haja o envolvimento de todos nesta luta. Neste ano tivemos sete óbitos de dengue registrados em nosso Município. E o trabalho preventivo é muito importante para que a gente possa evitar que novas vidas sejam perdidas”, enfatiza.

Segundo a Sesau (Secretária Municipal de Saúde), do dia 01 de janeiro a 13 de dezembro foram registrados 15.893 casos notificados de dengue em Campo Grande.

O subsecretário de Assuntos Comunitários, Chiquinho Telles, destaca que as lideranças comunitárias desempenham papel essencial para sensibilizar a população para as ações. “Essa é uma luta de todos nós. E o que chama a atenção é que 80% dos focos do mosquito são encontrados dentro das casas, o que reforça a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte. E por isso a participação da comunidade, através das lideranças, é muito importante”.

A previsão da secretaria é que a Operação Mosquito Zero chegue até o mês de fevereiro de 2023, com a meta de comtemplar as sete regiões urbanas da Capital. As duas etapas anteriores foram realizadas nas regiões Segredo e Anhanduizinho.

Do dia três de novembro a 14 de dezembro foram inspecionados 21 mil imóveis, 11,5 mil depósitos/criadouros descartados e 524 focos eliminados. A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados.

Pontos de coleta:

Para a terceira etapa da campanha, na região do Bandeira, estão sendo disponibilizados dois pontos de coleta. O coordenador da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau, Vagner Ricardo Santos, explica que nos locais os moradores poderão descartar materiais inservíveis de grande volume, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

Dados epidemiológicos

Entre os dias 01 de janeiro e 08 de novembro, Campo Grande registrou 7.877 casos confirmados de dengue, e sete óbitos provocados pela doença. No mesmo período, foram confirmados 1 caso de Zika e 29 de Chikungunya. Durante todo o ano de 2021 foram confirmados 5.673 casos notificados de dengue e três óbitos, sete casos de Zika e 13 de Chikungunya.

