Vakinha pode realizar o sonho de dar salão para mãe cuidar do filho

O sonho de ser cabeleireira nasceu no coração de Grazianny Farias quando ela era ainda criança, com as dificuldades da vida e necessidade financeira o velho sonho renasceu e está prestes a se realizar para auxiliar nas despesas diárias que conta com a criação de seu filho caçula que é deficiente.

Grazianny é mãe de 3 filhos o seu caçula nasceu com uma deficiência e como mãe solo ficou difícil para trabalhar fora de casa, e mesmo assim já desempenhou uma série de tarefas para trazer o ganha pão para dentro de Casa.

Com a intensa rotina de cuidar do filho, levando a médicos fora do Estado mesmo ele estando com 16 anos, sempre contou com a ajuda dos amigos e rifas, até o dia que ganhou de um amigo o curso de cabeleireira.

Ela aprendeu a profissão e agora o seu objetivo é montar o seu salão em sua casa na área da cozinha que estava sem uso e resolveu que ali fará o salão.

A necessidade de trabalhar em casa trouxe o sonho de ser cabeleireira para perto e agora Grazianny conta com doações para alcançar o valor de R$3.500 reais, para comprar produtos, tesouras, cadeira própria dentre outros utensílios para o trabalho.

Diante da necessidade surgiu a oportunidade na plataforma Donativa para que através de doações possa se concretizar. As doações devem ser feitas através do DONATIVA: Donativa – Ajudando muitos com um pouco de cada um

Sobre plataforma de doação:

A Donativa não fins lucrativos e não cobra taxas. Atualmente tem mais de 50 projetos ativos do Brasil inteiro, que beneficiam milhares de pessoas. Todos podem ajudar, a partir de R$ 10,00 já é possível fazer uma doação e ajudar.

Essa iniciativa surgiu há 10 anos em Campo Grande-MS, com outra marca, e já beneficiou mais de 55 mil pessoas, concluindo quase 170 projetos sociais.

A plataforma é on-line, segura, potente e estruturada para abrigar projetos em diversas modalidades. São diversa causas apoiadas pela Donativa, tratamento de doenças raras, de câncer, de síndromes, além de incentivo ao esporte, cultura e de proteção ao meio ambiente.

Conheça a plataforma, e faça parte dessa família, que ajuda muitos com um pouquinho de cada um. Acesse e participe www.donativa.org.br