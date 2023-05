Campanha Maio Amarelo é lançada na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande deu início, nesta terça-feira (02), à campanha Maio Amarelo. Com o tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, o objetivo é levar condutores e pedestres à reflexão sobre as atitudes no dia a dia, reforçando os cuidados no trânsito. No início da manhã, foi realizada uma abordagem educativa, com entrega de panfletos e orientações aos motoristas, em frente ao prédio da Câmara Municipal. Em seguida, aconteceu a solenidade de abertura da Campanha no Plenário Oliva Enciso, antes do início da sessão ordinária.

“A Câmara, como sempre, está muito presente nas grandes pautas de Campo Grande. Nesta, buscamos a preservação da vida, onde o trabalho de mudança comportamental é fundamental. O objetivo é educar para que possamos ter um trânsito de pessoas cada vez mais conscientes e que respeitam a legislação. A Câmara é uma grande parceira do GGIT, e isso é fundamental, pois vai de encontro ao que a sociedade espera do Poder Legislativo”, disse o vereador Coronel Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. O movimento ocorre em parceria com o GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito), e prevê uma programação ampla com atividades diversificadas durante todo o mês de maio.

“A cada ano que passa, com esse trabalho integrado das forças que trabalham no trânsito, as pessoas participam mais. É uma campanha educativa que dá resultados a médio e longo prazo. Em dez anos, sentimos bons resultados, principalmente no número de mortes, que vem caindo a cada ano. Isso dá mais força para esse grupo trabalhar. Nosso objetivo é salvar vidas e educar nosso condutor”, disse o tenente-coronel Élcio Almeida, comandante do Batalhão de Trânsito e presidente do GGIT.

No dia 13, será realizado “Dia D” no centro da Capital, entre a 14 de julho e a Praça Ary Coelho. Já no dia 20, às 8h, acontecerá a Corrida dos Correios no Parque das Nações Indígenas. E no dia 31, às 19h também na Câmara Municipal, será realizado o encerramento da Campanha, com a Sessão Solene de entrega da Medalha de Mérito Legislativo Coronel PM Francisco Libório Silveira, proposta pelo vereador Coronel Villasanti, onde cada um dos 29 vereadores homenageará duas pessoas que prestaram relevante contribuição.

