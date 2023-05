Estudo aponta 318 áreas prioritárias para prevenção a incêndios no Pantanal

O estudo realizado por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), identificou 318 propriedades rurais como prioritárias para a atuação preventiva contra os incêndios no Pantanal no ano de 2023, no estado de Mato Grosso do Sul.

As 318 propriedades prioritárias estão distribuídas sobre os municípios de Corumbá (255), Aquidauana (40), Porto Murtinho (13) Miranda (06), Rio Verde de Mato Grosso (2), Sonora (01) e Ladário (01). A identificação destes imóveis permite a elaboração de um “mapa de risco” que servirá como subsídio para a adoção de medidas preventivas.

Entende-se como propriedade prioritária aquela em que haja áreas com risco de ignição ou propagação do fogo, ou ainda, que possua áreas naturais consideradas prioritárias à conservação, nas quais se faz necessária a adoção de medidas preventivas e corretivas para os impactos da disseminação do fogo.

Neste cenário, estão 107 propriedades onde foram localizadas ignições de incêndio em 2022; 60 propriedades com maior potencial de ocorrência de espécies sensíveis; 83 propriedades com áreas de recorrência de incêndios em anos anteriores; 48 propriedades rurais lindeiras às Unidades de Conservação; 16 prioritárias de 2021 e 2022 que foram impactadas pelos incêndios ocorridos em 2022; 4 propriedades com reincidência de ignição em 2020 e 2021.

O levantamento foi realizado em parceria com a Reflore, com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Acesse também: Campo Grande soma R$ 138 milhões em comércio com países da Rota

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram