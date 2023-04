Abertura do Maio Amarelo terça-feira na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande sediará na próxima terça-feira (02/05), a abertura da campanha Maio Amarelo, com a tema: “No Trânsito, Escolha a Vida”. O objetivo é levar condutores e pedestres à reflexão sobre as atitudes no dia a dia, reforçando os cuidados no trânsito. A partir das 7h30 será realizada uma abordagem educativa, com entrega de panfletos e orientações aos motoristas, em frente ao prédio da Câmara Municipal, na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, no cruzamento com a Rua Pestalozzi. Em seguida, às 8h ocorre a solenidade de abertura da Campanha no Plenário Oliva Enciso, antes do início da sessão ordinária.

O vereador Coronel Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, autor da iniciativa, destacou a importância de dar continuidade à Campanha do Maio Amarelo, que há 10 anos envolve várias instituições, para conscientizar toda a população sobre a importância da segurança no trânsito. “É fundamental ter cautela sempre, ao assumir a direção de um veículo, lembrando que a vida de outras pessoas depende do seu comportamento no trânsito. É uma honra para a Comissão Permanente do Transporte e Trânsito este ano, abrir a programação do Maio Amarelo, aqui na Câmara Municipal, para que as mobilizações que estão sendo programadas durante todo o mês, sejam amplamente divulgadas e atinjam seu grande objetivo, que é chamar a atenção da sociedade para esse tema tão importante, que é salvar vidas no trânsito”.

O movimento ocorre em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), prevê além da abordagem educativa aos motoristas, uma programação ampla com atividades diversificadas durante todo o mês de maio. No dia 13/05 (sábado) será realizado ´”Dia D” no centro da Capital, entre a 14 de julho e a Praça Ary Coelho, no dia 20/05 (sábado) às 8h será acontecerá a Corrida dos Correios no Parque das Nações Indígenas e no dia 31/05 (quarta-feira) na Câmara Municipal às 19h, será realizado o encerramento da Campanha, com a Sessão Solene de entrega da Medalha de Mérito Legislativa Coronel da PM Francisco Libório Silveira, proposta pelo vereador Coronel Villasanti, onde cada um dos 29 vereadores homenageará duas pessoas que prestaram relevante contribuição.

