Caminhada com orientação em Libras dá visibilidade aos surdos

Exercitar-se no Parque das Nações Indígenas, na capital, é um hábito comum para muitos campo-grandenses. Com o objetivo de incluir pessoas surdas no cotidiano de atividades físicas e de lazer no local, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), promoveu a 1ª Caminhada Orientada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), no último sábado (23).

Integrando o programa MS +Acessível, ação foi pensada em alusão ao Dia Nacional do Surdo, celebrado no dia 26 de setembro. Além da caminhada, acadêmicos de Educação Física da Unigran Capital realizaram uma série de procedimentos na área de saúde e bem-estar: avaliações físicas, bioimpedância, aconselhamento para pessoas com sobrepeso e obesidade, orientações sobre alimentação saudável e quais exercícios físicos são mais apropriados diabéticos, hipertensos e pessoas com colesterol alto.

“A comunidade surda muitas vezes fica isolada da sociedade e tem muita dificuldade de receber as informações corretas sobre vários assuntos, incluindo recomendações e orientações de atividade física, saúde e bem-estar. Com intérpretes e profissionais de Educação Física, buscamos proporcionar esse dia dedicado aos surdos no Parque das Nações Indígenas, o primeiro de várias ações que vamos promover daqui para frente”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Aproximadamente 60 pessoas participaram do evento e foram presenteadas com o pôr de sol no cartão-postal de Campo Grande. A Caminhada Orientada em Libras teve um quilômetro de percurso no entorno do lago. A atividade foi intercalada com pausas para orientações de saúde aos participantes e finalizada com um alongamento coletivo.

