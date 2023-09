Audiência na Câmara debate mobilidade dos ciclistas no trânsito

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta segunda-feira (18), audiência pública para discutir o tema “Bicicleta hoje em Campo Grande”. O debate têm início às 19h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, compsota pelos vereadores Prof. André Luís (presidente), Luiza Ribeiro (vice), Tabosa, Paulo Lands e William Maksoud.

“Após seis anos, a pauta da bicicleta retorna à Câmara de Vereadores. Agora é a hora de levar as demandas, problemas e apresentar soluções de ciclistas e bicicleteiros que usam a bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte em Campo Grande”, disse o vereador Prof. André Luís, proponente do debate.

