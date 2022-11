Câmara realiza consulta para o Programa “Novembro Roxo” do vereador Dr. Victor Rocha

A Câmara Municipal de Campo Grande convida a sociedade para participar da consulta pública que visa a elaboração do projeto de Lei n. 10.791/22, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o Programa “Novembro Roxo” em Campo Grande, que tem o objetivo de desenvolver ações de conscientização sobre a importância de prevenir o parto prematuro e ressaltar os cuidados para uma gestação segura.

“A gravidez é considerada uma benção para as pessoas, com ela se tem o surgimento de uma nova vida e um futuro. O Brasil é um país que tem fertilidade próspera entre as mulheres. Entretanto, nesse período da vida de mulher é preciso ter o dobro de cuidado e segurança, algo que muitas mulheres negligenciam, muitas vezes por falta de conhecimento, sendo imprescindível maior campanha acerca desse assunto, ” ressaltou o vereador.

No mês de novembro serão realizadas atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do parto prematuro, com foco na prevenção do nascimento antecipado e na conscientização sobre os riscos envolvidos, bem como na assistência, proteção e promoção dos direitos dos bebês prematuros e suas famílias, no contexto do chamado “Novembro Roxo” e dia fica fixado o dia 17 de novembro como o Dia Municipal da Prematuridade.