Senac MS e parceiros lançam “Emprega Campo Grande”

O Senac MS lançou o projeto “Emprega Campo Grande”, uma parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais, que tem como propósito contribuir para o preenchimento de vagas de emprego disponíveis nas empresas do segmento de alimentação fora do lar. O objetivo é criar uma conexão entre as várias partes para geração do emprego. Temos muitas oportunidades disponíveis e dificuldade para encontrar pessoas qualificadas.

Os parceiros da iniciativa são a entidade Cocriar, Café Beltrão e a Know How. A diretora de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha, destaca que em um primeiro momento um piloto do projeto é desenvolvido com este segmento, que voltou com força após a pandemia e apresenta uma grande carência de profissionais, mas que a busca por mão de obra qualificada ocorre em todas as áreas de serviços, e, desta forma, deve ser expandido.

“Temos muitas oportunidades disponíveis e dificuldade para encontrar pessoas qualificadas. Do outro lado, temos o Senac MS disposto a preparar as pessoas para esse processo e precisamos fazer a conexão com o público. Uma iniciativa com muitas mãos para aproximar quem tem interesse e necessidade de emprego das oportunidades de trabalho, por meio da qualificação profissional”, diz a diretora.

Jordana explica que a proposta é planejar a oferta junto dos parceiros, alinhando vagas, qualificação e colocação no mercado de trabalho. Rosângela Rodrigues, que representa a organização Cocriar, afirma que a entidade vai atuar na frente de articulação das instituições junto aos cursos, elaboração de projetos e regularização de documentação. Já Karina Beltrão, do Café Beltrão, diz que a falta de mão de obra especializada em cozinha é um gargalo para o segmento.