Vôlei feminino de praia estreiam com vitória nos Jogos Escolares

Começou na tarde de ontem (2) no Rio de Janeiro, os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) de 2022. Estudantes sul-mato-grossenses estão na capital carioca competindo em diversas modalidades como futsal e vôlei de praia.

Na modalidade de areia, Ana Beatriz Sanches e Beatriz Sandim, que chegaram à final do torneio no ano passado, iniciaram a competição com vitória. As meninas que vestem o uniforme com patrocínio do SESI, venceram as mineiras do Colégio Educare Betim, por 2 sets a 0 (21×14 e 21×16), em arena montada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A equipe masculina de vôlei de praia, Felipe Costa e João Victor Maciel (Escola Sesi) foram derrotados, por 2 sets a 0 (21×8 e 21×8), para a dupla sergipana do Instituto Dom Fernando Gomes, mas ainda têm chances de classificação.

A delegação de Mato Grosso do Sul é organizada e coordenada pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.