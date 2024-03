Câmara promove audiência sobre projetos para diminuir despesas da Prefeitura com pessoal

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza na próxima semana, quarta-feira (20), uma audiência pública para discutir os projetos de lei que atingem diretamente o funcionalismo público municipal. Os projetos de lei complementar 915/24 e 916/24, que alteram dispositivos da leis complementares 190/11 e 199/11, respectivamente.

As propostas tramitam na Casa e, segundo a Prefeitura, visam normatizar medidas administrativas a serem adotadas para “promover o aumento de receitas e a diminuição das receitas de despesas com pessoal” no Poder Executivo. O debate foi convocado pela Mesa Diretora da Casa, a pedido dos vereadores Valdir Gomes e Luiza Ribeiro.

A audiência acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube, Rede E e TV Câmara, pelo canal 7.3 da TV aberta.

