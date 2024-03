Feira Internacional da Pesca começa hoje em Corumbá

Começa hoje(15), o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC). Na programação, além do campeonato de pesca, haverá atrações musicais.

Abertura

Hoje acontece Campeonato de Arremesso às 16h30, uma novidade da edição e às 18 horas acontece a abertura oficial do FIPEC 2024, com o show de Gleici Helena. Às 22 horas, haverá show regional de Juliana Monteiro e Larissa Alencar encerra a noite de apresentações.

Competições

No sábado, dia 16, o Campeonato Infanto Juvenil começa às 7 horas na Prainha do Porto Geral. Por volta das 15 horas, no palco montado na Ferradura do Porto, serão anunciados os vencedores e, em seguida, o sorteio de diversos prêmios entre os participantes da modalidade. Só receberão os brindes os competidores presentes no momento.

Os shows começam às 19h30. A principal atração é a dupla Henrique e Diego. A noite ainda reserva as apresentações de Marinho e Rafael e Os Garotos. Uma feira com comidas, bebidas, com artesanatos locais e stand dos patrocinadores serão montados ao longo da rua Manoel Cavassa.

No domingo, dia 16, o Campeonato Adulto começa às 7h e termina às 15 horas. A Roda de Samba tem início às 13 horas, com apresentações de diversos músicos locais. Os ganhadores serão conhecidos por volta das 17 horas, no Palco Principal, onde haverá, na sequência, o sorteio dos prêmios entre os pescadores participantes.

Confira o site da FIPEC.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.