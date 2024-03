Mais de 9 mil domicílios de Aquidauana ficam sem energia

Na noite de quinta-feira (14), por volta das 23h, mais de 9 mil domicílios em Aquidauana ficaram aproximadamente 4 horas sem energia elétrica, conforme informado pela Concessionária Energisa. Na manhã de hoje, a equipe da Energisa deu apoio na área rural da cidade.

Segundo O Pantaneiro, o motivo foi uma sobrecarga no fio, que passa por cima da ponte nova, responsável por levar energia para alguns pontos de Aquidauana.

Os bairros afetados foram: Arara Azul, São Francisco, São Pedro, Guanandi, Vila 40, Vila Paraíso, Santa Terezinha, Serraria, Bairro Alto, Nova Aquidauana e o Distrito de Cipolândia.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.