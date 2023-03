Câmara assina termo de cooperação

A Câmara Municipal de Campo Grande vai firmar três termos de cooperação técnica com o Conselho Municipal da Juventude, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel) e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso do Sul. A assinatura será na segunda-feira, dia 20, às 8h30, pelo presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, e representantes das entidades.

O objetivo desses termos de cooperação é ampliar a discussão sobre os projetos de lei em tramitação e demais ações legislativas que envolvam as categorias contempladas. Desta forma, antes da apresentação das propostas que sejam de interesse e impactem nas atividades citadas nas parcerias, as entidades representativas serão consultadas para que possam opinar.

No caso de Audiências Públicas sobre os temas, a Abrasel, o Sindicato e o Conselho da Juventude serão convidados a participar. A parceria, já formalizada com várias entidades representativas e sindicatos, busca aperfeiçoar as proposições apresentadas pelos vereadores, ouvindo todas as partes envolvidas no tema. As manifestações, porém, têm caráter opinativo nas propostas.

O presidente da Abrasel, Juliano Wertheimer, já foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, para discutir a assinatura do termo de cooperação técnica. Na data, o presidente ressaltou a importância de ouvir a sociedade em todos os projetos.

