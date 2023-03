Bolsonaro liga para Rodolfo Nogueira durante entrevista

O deputado federal e presidente do PL-MS, Rodolfo Nogueira recebeu ligação do presidente Bolsonaro enquanto o parlamentar estava dando entrevista a rádio no município de Ivinhema-MS. Rodolfo disse que Bolsonaro poderá contar com o Congresso e que a bancada conservadora, que foi eleita pela influência de Bolsonaro, vai trabalhar com afinco para que as comissões de investigações sejam instauradas o quanto antes.

“Presidente, nós não vamos deixar essa CPMI (08 de janeiro) ficar para trás e vamos fazer de tudo para ser instalada, mesmo com essa pressão do governo do PT, mesmo com essa pressão do Pacheco no Senado e nós vamos passar a limpo o que aconteceu no 08 de janeiro e com certeza, aqueles que praticaram atos criminosos serão punidos, bem como os integrantes do atual governo que foram omissos”, disse Rodolfo.

Na entrevista, o presidente lembrou da necessidade da Câmara dos Deputados trabalharem com afinco para que a CPI do MST e a CPMI do 08 de janeiro sejam instauradas o quanto antes. Outros assuntos também foram abordados na entrevista, principalmente a preocupação de Bolsonaro com a atual gestão.

“Ninguém no mundo tem moral para dar qualquer aula para nós de como preservar o meio ambiente e como produzir mais. Você pode passar sem televisão, sem carro, sem bicicleta, mas não passa sem comida. E neste momento, dado a outros fatores da atual gestão, estão nos colocando em risco a nossa segurança alimentar. Se as coisas do campo começarem a ser mais difíceis de serem produzidas em função de novas demarcações de terras indígenas, em função de desarmar o homem do campo, em função de obrigar a atingir metas de emissão de carbono, é incompatível com nossa realidade, porque o mundo não age dessa maneira”, afirmou o presidente.

Bolsonaro também lembrou da economia e falou sobre a taxa de desemprego. “Nós estamos vendo o que está acontecendo, a taxa de desemprego em janeiro foi a metade do criado em janeiro do ano passado, já aumentou a taxa de desemprego no Brasil, nós estamos vendo a inflação crescendo. Medidas do governo preocupam todos nós, uma possível taxação do campo. Nós diminuímos impostos, nós praticamente eliminamos o DPVAT e agora o governo já anuncia que vai voltar a cobrar esse imposto. Não é pequeno (imposto DPVAT) para quem tem um salário bastante apertado e que vive disso, não precisa fazer isso daí. O aumento dos combustíveis, nós diminuímos o valor da gasolina e não foi na canetada, foi com o parlamento e a diminuição do ICMS”, disse Bolsonaro.

A questão da obrigatoriedade do visto para turistas entrarem no Brasil também foi duramente combatido por Bolsonaro. “Quando o governo anuncia que vai voltar a exigir visto para americano, não podemos dificultar a vida do empreendedor, daquele que investe no Brasil, são ideias retrógradas”, afirmou Bolsonaro.

E por fim, o presidente disse sobre a relação de Lula com países de regimes ditatoriais da América Latina. “Uma aproximação aí com a Venezuela, países ditatoriais do mundo que não interessa para nós. Ele (Lula) cada vez mais elogiar ditadores como o Maduro, então a gente vê com muita preocupação”, finalizou Bolsonaro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Gordinho do Bolsonaro quer investigar financiadores do MST