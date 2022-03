Cães farejadores da PRF ajudam policiais a encontrarem 124 quilos de cocaína em Campo Grande

No final da tarde de ontem (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou um motorista, de 37 anos. de uma carreta com 122 tabletes de cocaína, que totalizaram em 124 Kg da droga, em um compartimento oculto nos semirreboques na rodovia MS-040, rodovia que liga as cidades de Campo Grande a Santa Rita.

Ao policiais, o suspeito disse que estava carregando garrafas para reciclagem, que seriam levadas para o interior de São Paulo. Na Delegacia da PRF em Campo Grande, cães farejadores da PRF foram acionados para auxiliar na fiscalização e sinalizaram positivamente para a presença de droga nos semirreboques.

Foi dada voz de prisão, então, para o condutor e encaminhado, juntamente com os veículos e a droga, para a Polícia Federal em Campo Grande (MS).

No meio da semana, a Polícia Civil e a PRF realizaram a apreensão de um carregamento de pasta base de cocaína escondida no tanque de combustível de uma outra carreta. O entorpecente totalizou 88 tabletes, pesando 80 quilos e 400 gramas. A droga foi avaliada em R$ 1,6 milhão.

A organização criminosa vinha sendo monitorada há três dias. Hoje foram presos o motorista do caminhão, um comparsa e uma mulher. Os presos relataram que a droga seria levada para o Estado de São Paulo.

Entreposto na Capital

De acordo com o Delegado Adjunto da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico-Denar – Hoffmann D’ávila – a força tarefa das duas instituições tem como foco o tráfico de drogas interestadual, que vem utilizando Campo Grande como entreposto para a distribuição do entorpecente.

“Esta já é a terceira apreensão feita pela PRF junto com a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). A penúltima foram 5 toneladas de maconha, três caminhonetes e vários presos. A droga seria transportada para outra unidade da federação”, relembrou o delegado.