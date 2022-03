Prefeitura entrega primeira etapa das obras de requalificação do Centro de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande comemora hoje a entrega da primeira etapa da requalificação da área central, hoje (26), dentro do Programa Reviva Mais Campo Grande.

Ao todo, a revitalização do microcentro engloba 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

As ruas Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco terão uma área um pouco maior, até a Rua Joaquim Nabuco, no antigo Terminal Rodoviário. A segunda e última etapa dos trabalhos será entregue em Agosto.