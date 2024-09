Caso Sophia será julgado em 6, 7 e 8 de novembro

Depois de quase dois anos do caso brutal da pequena Sophia de Jesus Ocampo, morta com apenas 2 anos e 7 meses, a Justiça de Mato Grosso do Sul marcou pela segunda vez a audiência de julgamento do caso. Os suspeitos Christian Campoçano Leitheim, de 26 anos, padrasto da menina, e Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, mãe da criança, devem enfrentar o júri popular nos dias 6,7 e 8 de novembro deste ano.

Ao jornal O Estado, o pai da menina, Jean Carlos Ocampo, afirmou que recebeu a notícia através de sua advogada. “Finalmente a justiça será feita, dá um aperto no coração porque reviver tudo de novo não vai ser fácil, mas vou lutar até o fim”, disse o pai da pequena Sophia.

Foram realizadas duas audiências de instrução, uma em novembro de 2023, quando mãe e padrasto de Sophia permaneceram em silêncio, e outra em dezembro, quando Stephanie quebrou o silêncio e acusou o companheiro. Christian também comentou pela primeira vez sobre a morte da enteada nesta audiência. Ele negou as acusações e afirmou que a mulher o acusou para se esquivar.

Em janeiro de 2023, Sophia de Jesus Ocampo foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, morta e com sinais de espancamento. De acordo com a equipe médica, a criança já apresentava rigidez cadavérica.

No local, a mãe alegou que a criança teria passado muito mal durante o dia, teria vomitado diversas vezes e chorava muito. Mas, ao dar entrada na unidade, os médicos de plantão já constataram o óbito.

O caso deixou a equipe médica em estado de choque, pois ao receber a vítima, eles perceberam que no corpo da menina havia várias lesões nas costas, braços, joelho, olho e inchaço no ombro esquerdo. Além disso, a barriga dela estava muito inchada. Também foram constatados sinais de estupro. Os dois foram presos em flagrante.

A criança já teria mais de 30 passagens por unidades de saúde da Capital. O pai biológico de Sophia já havia registrado boletim de ocorrência por maus-tratos em 2021 e 2022, depois de perceber que a filha vinha sendo maltratada.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram