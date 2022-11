Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

No que depender das estrelas, você vai aproveitar qualquer oportunidade de viver novas experiências, expandir seus interesses e dar aquele chega pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus conhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora da sua zona de segurança — desde que não exagere, é claro. Os amigos continuam desempenhando um papel de destaque hoje e um programa junto com a turma promete muitas risadas. Só tenha cuidado pra não gastar mais do que pode na hora de acompanhar a galera. Demonstrações de carinho e companheirismo aquecem seu coração se já tem compromisso. Os amigos darão uma mão se busca novos contatinhos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Pode se preparar para algumas mudanças profundas na vida profissional logo cedo, Touro. Se está em busca de um trabalho, é um excelente momento para correr atrás dos seus interesses. O serviço continua recebendo ótimas vibes e você pode se dar bem agora, mesmo que tenha que fazer alguns ajustes. Já na vida pessoal, se anda pensando em tentar algo novo na aparência, esse é um bom momento para sair da sua zona de conforto e receber muitos elogios. Você e o mozão podem conversar sobre o futuro e fazer planos se a relação for sólida. Mas se está sonhando com um novo amor, é melhor diminuir um pouco as expectativas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa a semana com pique para sair da rotina, fazer uma viagem ou embarcar em um programa animado de última hora. Mas se precisa botar as mãos na massa no trabalho, o jeito é canalizar esse espírito aventureiro para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. Aprender mais pode ser uma boa, seja entrando em um curso novo ou buscando assuntos interessantes na internet mesmo. Aproveite para matar a saudade de amigos que moram longe. Alguém de fora pode atrair sua atenção se busca um novo amor. Mas a distância talvez seja um problema na paquera. Alto-astral e bom humor devem animar as coisas com o mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)]

Logo cedo, a dica é redobrar a atenção para identificar uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter sucesso ao se envolver em algo diferente da sua área e até receber uma proposta para atuar em uma nova frente. Se está atrás de um serviço, ou pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar currículos e procurar vagas. Também é um bom momento para jogar fora o que não usa mais e abrir espaço para coisas novas em casa — mudanças profundas estão na ordem do dia! Esbanjando sensualidade, vai ser moleza seduzir novos contatinhos. O desejo também cresce e anima as coisas com o mozão. À noite, cuidado para não se desentender com os amigos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Segundou, e parceria será a palavra de ordem no trabalho hoje. Tudo o que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas tem mais chance de sucesso. Troque ideias com os colegas, dê o passo que faltava para uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao lado de pessoas em quem confia. O desejo de espantar a solidão também deve crescer na vida pessoal — entre em contato com gente querida que não vê há um tempo e mate a saudade. Já encontrou sua alma gêmea? Então pode comemorar, pois há sinal de muito carinho na relação. Só pegue leve nas cobranças à noite, bebê. A paquera pode surpreender e virar compromisso rapidinho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As tarefas de rotina podem ocupar boa parte do seu tempo, mas foque no trabalho que tudo se ajeita. Se precisa terminar algo que ficou pendente no trabalho, faça isso antes de começar um projeto novo. Em casa, tarefas e serviços domésticos podem se empilhar no seu caminho, mas tente negociar com a família para que cada um faça alguma coisa também. A saúde pede um pouco mais de cuidado e será preciso fazer alguns ajustes na rotina para evitar problemas. O desejo de viver algo mais sério talvez atrapalhe as coisas na paquera se você pressionar o crush. Pra manter a paz com o mozão, a dica é aprender a ceder um pouco.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundou, Libra, e você pode usar sua habilidade para fazer contatos e lidar com as pessoas no trabalho. Aliás, esbanjando charme e simpatia, também será mais fácil participar de uma reunião, apresentar projetos e convencer os outros a embarcarem no que você quiser! Curtir seus passatempos preferidos e relaxar será uma ótima pedida para os momentos de lazer, mas também pode se divertir com os amigos. Se pintar a chance, saiba que passeio ou viagem rápida conta com excelentes energias. Pode se preparar para fazer sucesso na conquista. Há chance de se apaixonar à primeira vista! Romantismo e diversão não faltam nos momentos com o par. Mas pode pintar briga à noite.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, há boas chances de receber uma grana que envolve a família. Se anda buscando trabalho ou precisa de um empurrãozinho para fechar um negócio, o pessoal de casa também pode desempenhar um papel importante. Se trabalha com produtos e serviços para o lar, ou em home office, saiba que suas chances de sucesso serão maiores. Aleluia! Mudanças em casa, ou mesmo de endereço, contam com as melhores vibes. Aposte em algo tranquilo e caseiro pra curtir a companhia do mozão sem precisar sair do seu cantinho. Só não deixe o ciúmes causar briga no romance! Paixão antiga pode reaparecer e atrapalhar novas experiências no amor. Desapega!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, Sagita, e as estrelas avisam que você vai dar um show de comunicação em todas as áreas, especialmente no trabalho. Aproveite o bom momento para fazer contatos, conquistar novos clientes, lidar com o público em geral ou resolver pendências que exigem deslocamento rápido no trabalho. Vale a pena explorar as energias astrais pra cuidar daquelas tarefas pendentes que dependem da colaboração dos outros. Essa vibe pra lá de animada também pode contagiar seu coração, por isso, não se surpreenda se um amor à primeira vista cair no seu colo. Há sinal de conversas gostosas e descontraídas com o mozão, mas deixe os assuntos chatos para outro momento.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Assuntos financeiros contam com energias maravilhosas nesta segundona! Se depender das estrelas, você tem tudo pra encher o bolso. Tá bom ou quer mais? Pode fazer um bom negócio agindo nos bastidores, descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria ou até receber uma grana que não estava esperando. Com tantos astros favorecendo seu bolso, dê o primeiro passo para conquistar algo que sempre quis, bebê, e aproveite pra negociar um aumento. Se tem compromisso, controle a insegurança e não deixe o dinheiro (ou a falta dele) causar briga com o mozão. Não há sinal de boas novas na conquista, mas nada impede que dê uma sassaricada por aí.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa a semana mais confiante e com uma dose extra de energia, sinal de que dá pra resolver assuntos pendentes e tarefas atrasadas hoje. Também fica mais fácil trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra no trabalho. Em busca de novas experiências, pode ser divertido dar um rolê por aí para espairecer, especialmente se puder contar com a companhia dos amigos. Seu coração anda solitário, sonhando com um novo amor? Então, não pense duas vezes para iniciar uma conversa, mesmo que seja apenas virtual. A dois, vai sobrar criatividade para surpreender e mimar o mozão. Em casa, porém, pode rolar torta de climão à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Bom dia para agir de maneira discreta, costurando acordos e conquistando bons resultados na surdina. Se ficar na sua, vai chegar mais longe! Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada ou na vida profissional. Clima de mistério e sedução marca a conquista, mas é melhor ir com calma e não alimentar tantas expectativas se está a fim de um crush que não conhece direito. O romance também conta com boas energias, mas ainda vale a pena reforçar a confiança entre você e o mozão. Nada de dar brecha para o azar, meu cristalzinho. Mal-entendido ou indiretas nas redes sociais pode abalar seu humor à noite se não tiver cuidado.

