Brasil joga mal em Portugal e perde de 4 a 2 para o Senegal no amistoso da Fifa

A Seleção Brasileira foi derrotada, por 4 a 2, no amistoso contra a Seleção Senegalesa na tarde desta terça-feira (20). Em uma tática e forma de jogar diferente, o Brasil viu o Senegal virar e abrir dois de diferença, duas vezes, dentro do Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal).

A forte seleção do Senegal marcou muito defensivamente e sobraram poucas oportunidades para o Brasil com um centro-avante que enfrenta uma péssima fase na temporada, Richarlison. O Brasil abriu o placar com um cruzamento do Vinicius Jr. na cabeça do Lucas Paquetá, logo aos 11 minutos de partida.

Aos 22′, o Senegal empatou com um gol bonito de Habib Diallo, após a zaga brasileira afasta mal a bola. Já no segundo tempo, aos 52 minutos, Marquinhos teve a infelicidade de rebater a bola e fazer gol contra. O craque Sadio Mané ampliou para o Senegal três minutos depois com um golaço.

Em seguida, o zagueiro do PSG (Paris Saint-Germain), Marquinhos recompensou com um gol após uma bola rebatida de escanteio. Por fim, nos últimos minutos o Senegal disparou um contra-ataque que obrigou o goleiro Ederson a cometer um pênalti que converteu no quarto gol da Seleção Senegalesa.

Ponta-direita

Sem o Antony e Rodrygo, o interino Ramon Menezes apostou no Malcom na ponta-direita, do FC Zenit São Petersburgo. Os dois jogadores do Palmeiras, Rony e Rafael Veiga entraram no segundo tempo, junto com o Pedro, do Flamengo. Mas não deram conta de levar a vitória no amistoso.