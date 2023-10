Em Campo Grande, Zico fala sobre Ancelotti e futuro da Seleção Brasileira

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

Bicampeão pela Seleção Brasileira de futebol e ídolo dos flamenguistas, Arthur Antunes Coimbra “Zico” desembarcou em Campo Grande na tarde desta terça-feira (20), para participar de uma palestra à noite sobre diversos temas que envolvem a vida e o futebol.

A respeito do assunto do momento, a Seleção Brasileira, Zico lamenta não ter um técnico definido ainda. “Sabíamos que o Tite iria embora após a Copa do Mundo. No momento que acaba o mandato de um técnico, uma seleção deve ter uma carta na manga, pois profissionais têm de sobra”, comenta.

Sobre o acordo verbal com o italiano Carlo Ancelotti de assumir o time do Brasil em 2024, Zico defendeu a autonomia da nossa seleção. “O que falar dele? Ancelotti um dos melhores do mundo, da história. Se vier é ótimo, mas acho que a seleção brasileira não deveria depender de ninguém, ainda mais por um ano”, avalia.

A palestra de Zico aborda temas como motivação, superação de desafios, trabalho em equipe, competitividade, liderança e empreendedorismo. Eleito duas vezes como melhor jogador do mundo, Zico, aos 70 anos, recebeu os fãs de braços abertos no aeroporto, tirando fotos e autografando camisas.

Quem também aproveitou a oportunidade foi o servidor público, Herlon Xavier, 44, que estendeu o horário de almoço do serviço para ver um dos melhores jogadores do mundo na década de 70. Flamenguista de família, viu o Zico de perto pela primeira vez e autografou uma camisa do clube carioca,”Vou fazer uma moldura, se Deus quiser”. Acesse também: Presidente sanciona lei que exige exame toxicológico de motoristas profissionais