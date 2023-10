Paulo Duarte assume e PSB ganha novos filiados

Com a filiação de mais um expressivo grupo de pessoas de vários municípios, o PSB de Mato Grosso do Sul realizará na sexta-feira, 30, o ato de posse do presidente do Diretório Regional. O ex-prefeito de Corumbá e ex-deputado estadual Paulo Duarte substitui o presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores Publicos), Ricardo Ayache.

O comando partidário já havia sido transferido de fato para Duarte há algumas semanas. Agora, é de direito, numa transição de perspectivas muito positivas. “Esperamos que a militância, simpatizantes e aliados do PSB nos deem a honra de sua presença. Será um ato democrático, de compromisso com as grandes causas do Estado e do País”, afirmou o presidente.

Para as eleições de 2024, a ideia é estender o debate e as articulações pré-eleitorais para todos os municípios aonde o PSB reunir condições para disputar as prefeituras. Paulo Duarte está dando prioridade às conversas com interlocutores de diversas forças sociais e políticas. Além de chapas próprias nas cidades em que constatar viabilidade eleitoral, o dirigente também quer alinhas o partido em alianças programáticas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Paulo Duarte no comando do PSB articula aliança para as eleições municipais de 2024