BP Bunge Bioenergia conquista Prêmio MasterCana em três categorias

Resultados destacam a performance do hub logístico SmarLog e os avanços na gestão agrícola com foco em sustentabilidade e uso de biofertilizantes

A BP Bunge Bioenergia, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do país, conquistou três prêmios do “MasterCana Brasil 2022”. Os vencedores foram homenageados em cerimônia na noite de segunda-feira, 24 de outubro, na capital paulista.

A empresa venceu nas categorias “Área Agrícola”, “Automotiva e Logística” e “Manejo e Tratos Culturais”. As conquistas são fruto da gestão de tratos agrícolas e agricultura regenerativa, em especial, para a expansão do uso de biofertilizantes, do controle biológico e da fertirrigação, além das atividades conduzidas pelo Smartlog, hub logístico que faz o monitoramento centralizado do plantio mecanizado e da operação de Corte, Transbordo e Transporte.

“Esse resultado é um reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos para aplicar soluções de gestão para o campo que contribuem não apenas para aumentar nossos índices de produtividade e a qualidade da cana-de-açúcar, mas, sobretudo, ressalta nosso compromisso por uma agricultura sustentável, com uma operação mais limpa e responsável”, diz Rogério Bremm, diretor Agrícola da BP Bunge Bioenergia.

Com apenas três anos desde sua formação, a empresa acumula uma série de premiações do MasterCana. Na edição de 2020, venceu em “Estratégia Empresarial – Gestão” e “Automação Agrícola – Tecnologia & Inovação”. Em 2021, foi campeã nas categorias “Disponibilidade & Confiabilidade Agroindustrial – Performance” e “Produção de etanol – Gestão”.

Desde 1998, o MasterCana Brasil reconhece as personalidades e iniciativas de destaque na agroindústria canavieira pelos seus diferenciais de aprimoramento tecnológico, humano e socioeconômico para o setor.

Sobre a BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia, empresa formada pela joint venture das operações de açúcar e etanol da BP e Bunge, está entre as maiores empresas do setor sucroenergético do País.

A companhia também é destaque em bioenergia (etanol e bioeletricidade), atua na transição energética com fontes mais limpas e renováveis e alimenta o mundo com o açúcar brasileiro.

Presente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, suas 11 unidades agroindustriais têm capacidade de moagem de 32,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra.

Com mais de 8,5 mil colaboradores, a BP Bunge Bioenergia está focada na sua visão de ser referência mundial em energia sustentável. Para mais informações, visite o site da empresa clicando aqui.

Com informações da assessoria