Vereador denuncia e MPE investiga 13 EMEIS da Capital

Com objetivo de verificar as condições de atendimento podendo encontrar ou não irregularidade em 13 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Escolas Municipais da Capital o MPEMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) está apurando desde o último dia 21, quando foi publicado no Diário Oficial do órgão, as denúncias apresentadas.

As denúncias teriam partido do vereador da Capital, professor André Luiz (REDE), quem protocolou o pedido de investigação de descaso nas escolas e nas EMEIS.

As escolas que serão analisadas diante das atuais condições de conservação das unidades são: Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles, EMEI Clebe Brazil Ferreira, EMEI Aero Rancho, EMEI Michele Regina Locatelli, Escola Municipal Profª Arlene Marques Almeida, Escola Municipal Profª Lenita de Sena Nachif, Escola Municipal Irene Szukala, Escola Municipal Rafaela Abrão, Escola Municipal Profª Flora Guimarães Rosa, Escola Municipal Profª Eulália Neto Lessa, Escola Municipal Profº Fauze Scaff Gattass Filho, EMEI Constança Correia de Almeida e Escola Municipal João de Paula Ribeiro.

O investigação está sendo feita pelo promotor Paulo Henrique Camargo Iunes, da 46ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande.

Segundo o vereador os locais se encontram com problemas de infiltração, rachaduras, problemas em telhados dentre outros.

