Vereadores cobram vagas em cemitério público e novo Aterro

Uma solução para a falta de vagas para sepultamentos nos cemitérios públicos da Capital e o fim do prazo para operação do Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II, que só deve operar até o fim deste ano serão. Essas são algumas cobranças que os vereadores farão junto a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes e uma reunião que já foi solicitada pelo presidente da Câmara Carlos Augusto Borges (PSB). Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador , presidente da Casa de Leis, afirmou na manhã desta terça-feira (25), que são duas pautas urgentes para debater com a prefeita Adriane Lopes.

“São problemas que precisam de soluções urgentes e que não têm soluções rápidas. Vamos debater com a prefeita como podemos ajudar a resolver essas questões. Tenho recebido inúmeras ligações de pessoas que precisam sepultar seus entes queridos e encontram dificuldade nos cemitérios públicos pela falta de espaço para novas covas. Sobre a questão do lixão, não existe previsão de obra ainda. E precisamos de uma nova área de descarte”, afirmou.

Carlão salientou que a Câmara está à disposição do Poder Executivo para a solução desses problemas que impactam diretamente a vida da população. A concessionária responsável pela coleta de lixo e pelo manejo de resíduos sólidos de Campo Grande – CG Solurb, está elaborando o projeto do novo aterro sanitário, mas a Prefeitura ainda deve avaliar o projeto e abrir discussão com a população.

“Quem tem plano funerário particular até consegue resolver essa situação mais rapidamente. Mas a população carente dificilmente dispõe de cerca de R$ 2 Mil Reais para o sepultamento em cemitério particular. É uma questão social e de saúde pública, porque para o sepultamento é necessário todo um preparo técnico para liberação da licença ambiental, para evitar contaminações do solo e lençóis freáticos”, disse.