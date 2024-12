Botafogo conquista título inédito da Libertadores em final dramática contra o Atlético-MG

O Botafogo fez história na noite deste sábado (30) ao conquistar, pela primeira vez, o título da Conmebol Libertadores. A vitória emocionante por 3 a 1 contra o Atlético-MG no Estádio Monumental, em Buenos Aires, foi marcada por momentos dramáticos, expulsões históricas e a festa de milhares de torcedores alvinegros no Brasil e na Argentina.

A final começou de forma explosiva. Com apenas 29 segundos de jogo, Gregore, volante do Botafogo, foi expulso por um pisão violento na cabeça de Fausto Vera, do Atlético-MG. Inicialmente advertido com cartão amarelo, o árbitro Facundo Tello mudou a punição para vermelho ao ver a gravidade do lance, estabelecendo a expulsão mais rápida da história das finais da Libertadores. Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo mostrou resiliência.

O primeiro gol veio aos 34 minutos, quando Luiz Henrique aproveitou um rebote na área após chute de Marlon Freitas desviado por Júnior Alonso. Com uma finalização precisa, o camisa 7 abriu o placar. O Botafogo ampliou ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Luiz Henrique sofreu um pênalti, e Alex Telles converteu com frieza.

No início da segunda etapa, o Atlético-MG reagiu. Hulk cobrou escanteio com precisão, encontrando o camisa 11 que, sem precisar pular, marcou de cabeça, diminuindo a vantagem alvinegra. Apesar da pressão mineira, o Botafogo manteve a defesa sólida e garantiu o resultado.

No último minuto de jogo, o Botafogo sacramentou o título com gol de Júnior Santos. Após um chute forte, o atacante recebeu, levou para a linha de fundo, driblou dois e invadiu a área para cruzar para Matheus Martins. Alan Franco fez o corte e a bola sobrou para o camisa 11, que empurrou para o fundo do gol. Foi o décimo gol do artilheiro. Com o título inédito, o Botafogo torna-se o 12º clube brasileiro a conquistar a Conmebol Libertadores.

Festa no Rio e título inédito

Enquanto o Monumental vibrava com as torcidas, mais de 50 mil botafoguenses lotaram o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em uma fan fest preparada pelo clube. Lá, os torcedores viveram cada lance, vibraram com os gols e explodiram em alegria ao apito final, celebrando a tão sonhada conquista da América.

Com o título, o Botafogo se junta a outros 11 clubes brasileiros que já levantaram a taça da Libertadores, entrando para a galeria dos campeões continentais. Além disso, o atacante Júnior Santos, com 10 gols no torneio, terminou como o artilheiro da competição. Agora, o Botafogo volta suas atenções para a disputa do Mundial de Clubes, em busca de ampliar sua glória internacional.

Com informações do GE

