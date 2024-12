Em dezembro, ISMAC realiza 53º Mês Social do Cego

O Instituto Sul Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC) promove neste mês de dezembro o 53º mês Social do Cego. A ação acontece há 53 anos, devido a Lei municipal, nº 1328/1971. O mês de dezembro foi escolhido para as celebrações e atividades, porque, no dia 13 é comemorado o dia de Santa Luzia, invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos.

Santa Luzia, também chamada de Santa Lúcia, é venerada como protetora da visão, associada à luz e à cura de doenças oculares. Originária de uma rica família de Siracusa, na Itália, Luzia fez voto de virgindade eterna e dedicou sua vida a Deus. De acordo com a Igreja Católica, após a morte do pai, sua mãe tentou casá-la com um jovem pagão. Luzia, porém, convenceu a mãe a adiar o casamento após uma peregrinação ao túmulo de Santa Ágata, onde sua mãe foi curada de uma doença grave. A mãe então permitiu que Luzia mantivesse sua castidade e doasse sua herança aos pobres.

O ex-noivo, inconformado, denunciou Luzia como cristã ao governador romano durante as perseguições do imperador Diocleciano. Presa, foi condenada a ser levada a um prostíbulo, mas, segundo a tradição, dez homens não conseguiram movê-la. Tentaram queimá-la viva, mas ela sobreviveu, sendo finalmente morta por um golpe de espada em 304.

Celebrada em 13 de dezembro, Santa Luzia é invocada por fiéis em busca de cura e força espiritual. Sua devoção é perpetuada na arte, literatura e na tradição cristã. A santa foi exaltada por Dante Alighieri em A Divina Comédia e permanece um símbolo de fé e luz até os dias de hoje.

Confira a programação do primeiro dia do 53º Mês Social do Cego!

Dia 01/12/2024 (Domingo)

Ações Matutino:

Horário: 10h

Local: Auditório Elizabeth Vargas – ISMAC

Cerimônia de Abertura: apresentação cultural grupo de música Composição da mesa de autoridades Palestra com o tema: “As Tecnologias Assistivas: avanços e impacto na autonomia e inclusão das pessoas com deficiência visual” – Palestrante: Prof Dr. José Aparecido Costa Almoço

*Participação de toda equipe

Ações Vespertino:

Horário: 13h

Local: Pátio do ISMAC

Jogos de mesa – bozó e dominó (inscrições abertas diretoria esportiva/Benilce ISMAC e Miriam Valente/ADVIMS)

52º Torneio de Dominó – Taça Florivaldo Vargas

38º Torneio de Bozó –Troféu ADVIMS

(organização presidência e diretoria do esporte ISMAC e ADVIMS)

*Participação de toda equipe

Para conferir a programação completa do 53º Mês Social do Cego podem ser obtidas pelo telefone (67) 3325-0997 ou pessoalmente na sede do ISMAC, localizado na Rua 25 de Dezembro, 262, Centro.

