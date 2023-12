Bolsonaro recebe alta e deixa hospital três dias após cirurgias

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e deixou o hospital na tarde desta sexta-feira (15). Ele estava internado desde a última segunda-feira (11) no Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou por duas cirurgias, na terça-feira (12).

O ex-presidente foi submetido a dois procedimentos para corrigir uma hérnia de hiato e para tratar um desvio de septo. Bolsonaro deixou o hospital sem falar com a imprensa, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do advogado Fabio Wajngarten.

Visita

Mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitou o ex-presidente.

Segundo Nunes, o encontro, que durou cerca de 25 minutos, foi para desejar melhoras ao ex-presidente. “Só uma visita de desejo de recuperação, nada além disso”, disse ele na porta do hospital.

O prefeito afirmou que os dois não falaram sobre apoio à campanha eleitoral de 2024. Apesar disso, combinaram de visitar, junto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), uma sinagoga no próximo domingo (17).

Para Nunes, um apoio “vai se construindo”. Sinal disso seria uma conversa que teve com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em que eles discutiram sobre uma frente para derrotar Guilherme Boulos, pré-candidato do PSol que terá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como cabo eleitoral.

Histórico de procedimentos de Bolsonaro

6 de setembro de 2018: Bolsonaro leva a facada e faz primeira cirurgia em hospital de Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro leva a facada e faz primeira cirurgia em hospital de Juiz de Fora (MG). 12 de setembro de 2018: Em São Paulo, Bolsonaro passa por uma segunda cirurgia para desobstrução do intestino.

Em São Paulo, Bolsonaro passa por uma segunda cirurgia para desobstrução do intestino. 28 de janeiro de 2019: Bolsonaro realiza cirurgia para retirada da bolsa de colostomia colocada após facada.

Bolsonaro realiza cirurgia para retirada da bolsa de colostomia colocada após facada. 8 de setembro de 2019: P ara corrigir uma hérnia na cicatriz de uma operação anterior, Bolsonaro é submetido a uma nova cirurgia.

ara corrigir uma hérnia na cicatriz de uma operação anterior, Bolsonaro é submetido a uma nova cirurgia. 10 de dezembro de 2019: Bolsonaro é submetido a um procedimento para remoção de lesões na face e na orelha, além de crioterapia em lesões no tórax e no antebraço, provocadas pela exposição solar.

Bolsonaro é submetido a um procedimento para remoção de lesões na face e na orelha, além de crioterapia em lesões no tórax e no antebraço, provocadas pela exposição solar. 30 de janeiro de 2020: Bolsonaro é internado em Brasília para exames e faz uma vasectomia, procedimento utilizado por homens que não desejam mais ter filhos; o Planalto não emitiu nota oficial confirmando a operação.

Bolsonaro é internado em Brasília para exames e faz uma vasectomia, procedimento utilizado por homens que não desejam mais ter filhos; o Planalto não emitiu nota oficial confirmando a operação. 25 de setembro de 2020: Bolsonaro é submetido a um procedimento para retirada de uma pedra na bexiga.

Bolsonaro é submetido a um procedimento para retirada de uma pedra na bexiga. 14 de julho de 2021: Bolsonaro é internado com dores abdominais, depois de dias com uma crise de soluço.

Bolsonaro é internado com dores abdominais, depois de dias com uma crise de soluço. 03 de janeiro de 2022: Bolsonaro é internado com dores abdominais e diagnosticado com obstrução no intestino. Não foi operado.

Com informações do SBT News.

