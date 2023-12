A Polícia Federal prendeu na tarde de sexta-feira (15/9), um cidadão equatoriano procurado pela justiça de seu país pelo crime de homicídio.

Os policiais federais cumpriram, na cidade de Campo Grande, mandado de prisão preventiva para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal.

O indivíduo possuía difusão vermelha emitida pela Interpol e figurava entre os dez mais procurados do Equador.

